Audio: Echt oder Fake? Der Kampf um die Wirklichkeit

WDR 3 Kulturfeature | 12.01.2019 | Länge: 53:14 Min.

Mit Fake News und "alternativen Fakten" wird Politik gemacht. Das war schon immer so. Aber noch nie waren die technischen Möglichkeiten zur Manipulation so groß. Was heißt das für eine Informationsgesellschaft, wenn das Vertrauen in die Quellen erschüttert ist? | audio