Kurze empfindsame Reise durch die georgische Literatur

Audio: Wie weiter, was sprechen - Eine Begegnung mit dem Schriftsteller Jürgen Becker

WDR 3 Kulturfeature. . 54:04 Min. . WDR 3. Von Corinne Orlowski.

Von seinen ersten experimentellen Texten bis hin zu seinen späten "Journalgeschichten“, in seiner Prosa, in Hörspielen und Gedichten hat Jürgen Becker ein eigenes literarisches Raumbewusstsein erzeugt. In ihm verbindet sich Gegenwärtiges mit dem Vergangenem zu einem fragmentarischen Zusammenhang. Ein Hausbesuch bei einem leisen Meister des modernen Erzählens zu seinem 90. Geburtstag. // Von Corinne Orlowski/ WDR 2022/ www.radiofeature.wdr.de | audio