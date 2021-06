Audio: Adam Zagajewski - Versuch’s, die verstümmelte Welt zu besingen

WDR 3 Kulturfeature. . 49:49 Min. . WDR 3. Von Burkhard Reinartz.

Der polnische Lyriker und Schriftsteller Adam Zagajewski ist am vergangenen Sonntag, dem 21. März 2021, im Alter von 75 Jahren in Krakau gestorben. Aus Protest gegen das kommunistische Regime war Zagajewski Anfang der 1980er Jahre ins Exil in den Westen gegangen und erst 2002 nach Polen zurückgekehrt. // Von Burkhard Reinartz / DLF 2014 / www.radiofeature.wdr.de | audio