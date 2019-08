Femme fatale fürs Kapital - Ayn Rand und der Geist der USA

WDR 3 Kulturfeature. . 49:50 Min. . Verfügbar bis 09.08.2020. WDR 3. Von Tom Schimmeck.

Ihre Eltern flohen vor der Revolution in Russland. Mit 21 Jahren ging Alissa Sinowjewna Rosenbaum auf eigene Faust in die USA und erfand sich als Ayn Rand neu. In ihren Romanen und Abhandlungen propagierte sie das egoistische Individuum, das sich über die Masse erhebt. // Von Tom Schimmeck / DLF 2016 / www.radiofeature.wdr.de

