Eine Bibliotheksreise: Von Adelsheim bis Zossen

WDR 3 Kulturfeature. . 54:16 Min. . Verfügbar bis 28.03.2021. WDR 3. Von Reichart, Manuela.

12 Euro werden in Deutschland pro Einwohner für öffentliche Bibliotheken aufgewendet, in Finnland sind es 84 Euro. In deutschen Büchereien muss also fast überall der Mangel verwaltet werden. Dabei sind die Lesesäle voll, und viele nutzen sie als Arbeits- oder Wohnzimmer. // Von Manuela Reichart // Produktion: WDR 2017 // www.wdr3.de