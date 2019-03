Der Kreis ist rot - Oskar Schlemmer, Bauhausmeister

WDR 3 Kulturfeature | 23.03.2019 | 54:05 Min.

Oskar Schlemmer war 1921 als Formmeister für Wandgestaltung und Bildhauerei an das staatliche Bauhaus in Weimar berufen worden. Mit dem Triadischen Ballett konzipiert er seine ureigene Vision von Figur und Raum. Am 13. April 1943 stirbt er. // Von Ulrike Haage / WDR 2014 / www.radiofeature.wdr.de

