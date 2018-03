Audio: Die Ermordung Dr. Martin Luther Kings und das FBI

Dok 5 - Das Feature | 01.04.2018 | Länge: 53:07 Min.

WDR 5 Dok 5 - Das Feature: Vor 50 Jahren tötete ein Präzisionsschuss den schwarzen Geistlichen und Bürgerrechtskämpfer auf dem Balkon seines Motels in Memphis: Ein Einzeltäter, der Schwarze hasste - so lautet noch immer die offizielle Version. Doch Dokumente und Zeugenaussagen in einem Zivilprozess deuten auf eine Staatsaffäre. // Von Claus Bredenbrock / Redaktion: Thomas Nachtigall / WDR 2018 / www.wdr5.de | audio