Audio: Toots Thielemans und der Atem der Melancholie

WDR 3 Kulturfeature. . 53:45 Min. . WDR 3. Von Lou Browers.

Mit 17 sieht Jean-Baptist Thielemans in seiner Geburtsstadt Brüssel einen amerikanischen Film an. Darin spielt ein Todeskandidat in seiner Zelle herzzerreißende Lieder auf einer Mundharmonika. Am nächsten Tag trifft der junge Thielemans eine Entscheidung. // Von Lou Brouwers // Produktion: DLF/MDR 2018 - radiofeature.wdr.de | audio