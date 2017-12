Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Premiere in Bochum: "The Humans" von Stephen Karam

WDR 5 Scala - Bühne | 11.12.2017 | Länge: 03:08 Min.

Vom Grusel und Glück der Familientreffen: In Stephen Karams preisgekrönten Stück "The Humans" feiert eine Familie zum Thanksgiving-Fest in New York, und so kommen nicht nur Truthahn und Wein, sondern auch Sorgen und Geheimnisse auf den Tisch. Nicole Strecker berichtet. | audio