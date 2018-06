Audio: Das Leben nach der Flucht - Gespräch mit Anne Schülke

WDR 3 Kultur am Mittag | 20.06.2018 | Länge: 06:48 Min.

Flüchtlinge sind in allen Medien, in der Regel gefolgt von dem Wort Krise. Dass es auch andere Wege gibt, zeigt das Projekt "Circle of Looks". Eine der Initiatorinnen Anne Schülke erzählt. | audio