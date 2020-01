Warum sind Tatort-Drehbücher so männlich?

WDR 3 Kultur am Mittag. . 09:25 Min. . Verfügbar bis 06.01.2021. WDR 3.

Nur wenige Autorinnen schreiben für die ARD- Formate, die am besten bezahlt sind. So z.B. stammen 90% der Tatort Drehbücher von Männern. Die Initiative "Tatort: Drehbuch" will das ändern. Gespräch mit Susanne Schneider.

