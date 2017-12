Virtuelle Spielewelt

WDR 3 Kultur am Mittag | 19.12.2017 | 05:02 Min.

"Sandbox", also Sandkasten-Spiele sind eins der beliebtesten Genres bei Videospielen. Der Spieler befindet sich in einer großen offenen Welt, in der er selbst entscheidet, was er tun möchte. Ein besonders erfolgreiches Sandbox-Spiel ist Skyrim, das jetzt noch einmal neu veröffentlicht worden ist, in zwei sehr unterschiedlichen Versionen. Kai Löffler hat den Kulturwert der Games verglichen.

