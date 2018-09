Audio: Slowakei: dubiose Aufklärungsversuche

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 22.09.2018 | Länge: 03:03 Min.

Ein halbes Jahr lang hüllten sich die slowakischen Behörden in Schweigen, was die Ermittlungen im Fall des ermordeten Journalisten Jan Kuciak anbetrifft. Nun gab es zwei erste, seltsame Pressekonferenzen in dem Fall. | audio