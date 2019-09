Tag des offenen Denkmals in der Zeche Monopol

Beim "Tag des offenen Denkmals" öffnen Denkmäler in ganz Deutschland ihre Pforten. Warum der Aktionstag so wichtig ist, hat Laura Dresch bei der Zeche Monopol in Bergkamen rausgefunden.

