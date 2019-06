Tag der Architektur in NRW: Räume prägen

WDR 3 Kultur am Mittag. . 06:03 Min. . WDR 3.

Am Wochenende können landesweit beim Tag der Architektur 170 Projekte an 88 Orten besichtigt werden. Eines der Bauwerke ist die Textilakademie in Mönchengladbach. Ein Beitrag von Susanne Schnabel.

