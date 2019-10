Stimme Eritreas: Yirgalem Fisseha Mebrahtu

WDR 3 Kultur am Mittag. . 07:08 Min. . Verfügbar bis 17.10.2020. WDR 3.

180 Länder stehen auf der internationalen Rangliste der Pressefreiheit. An vorletzter Stelle: Eritrea. Die Lyrikerin und Journalistin Yirgalem Fisseha Mebrahtu war in Eritrea für ihre Texte und Gedichte sechs Jahre in Haft. Ein Beitrag von Cornelia Wegerhoff.

