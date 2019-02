Rudi Assauer: Malocher, Manager und Anzugträger

Audio: Erinnerung an vergangene Zeiten im Ruhrgebiet

WDR 3 Kultur am Mittag | 06.02.2019 | Länge: 04:40 Min.

Demenz ist eines der gesellschaftlichen Themen der Zeit. Auch Kulturinstitutionen wie das Ruhr Museum in Essen reagieren und bieten entsprechende Führungen an: Erinnerungen an vergangene Zeiten. Autor: Pascal Bucksteeg. | audio