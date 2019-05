Audio: Iranisches Filmfestival in Köln

In Köln gibt es eine der größten iranischen Communities in Deutschland. Und seit fünf Jahren findet in Köln das iranische Filmfestival statt. Im Filmforum des Museums Ludwig dreht sich alles um "Visions of Iran". Ein Beitrag von Kai Löffler. | audio