Audio: Die Kultur der peruanischen Nasca in Bonn

WDR 3 Mosaik | 09.05.2018 | Länge: 09:01 Min.

Walfische, Rechtecke und Trapeze, in den trockenen Boden gezeichnet: Ihre großflächigen Bilder in der Steinwüste haben die Nasca-Kultur berühmt gemacht. Die Bundeskunsthalle gibt nun Einblick in ihre Lebensweise und Götterwelt. Matthias Hennies berichtet. | audio