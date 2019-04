"Mein Sohn bleibt bei mir"

Meşale Tolu saß als angebliche Terrorunterstützerin in der Türkei in Haft. Die Journalistin und Übersetzerin hat die Erfahrungen dieses Gefängnisaufenthalts mit Kleinkind in einem Buch festgehalten. Ein Gespräch mit der Autorin."