Audio: Tage Alter Musik in Herne

WDR 3 Mosaik | 07.11.2018 | Länge: 08:30 Min.

Was sind Todsünden? In der Musik findet man solch eine Auseinandersetzung vergleichsweise selten. In diesem Jahr sind die sieben Todsünden das Motto der Alten Tage der Musik in Herne. Richard Lober berichtet. | audio