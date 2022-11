"Zoorama" von Zaza Burchuladze

Wo lebt ein Schriftsteller? In einer Stadt? In einem Land? In einer Sprache? In einer Kultur? In seiner Fantasie? Und was bleibt von all dem, wenn er ins Exil geht? Zaza Burchuladze hat mit "Zoorama" einen postmodernen Schriftstellerroman geschrieben, der viele Fragen offen lässt. Eine Rezension von Uli Hufen. | mehr