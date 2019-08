"Fisherman's Friends" im Kino

Die Filmindustrie liebt es, wahre Geschichten nachzuerzählen. So wie in der britischen Komödie "Fisherman's Friends" über einen Shantychor in Cornwall. Ein Filmtipp von Francesco Tornabene.

