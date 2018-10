Filmpremiere "Bohemian Rhapsody"

WDR 3 Kultur am Mittag | 24.10.2018 | 03:58 Min.

Es ist ein filmisches Denkmal für die legendäre Band "Queen". Gestern feierte er in der Wembley-Arena seine Weltpremiere, am 31. Oktober kommt er in die deutschen Kinos. Anne Demmer hat sich den Film angeschaut.

