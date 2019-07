Ein Picknick mit Offenbach

WDR 3 Kultur am Mittag. . 04:54 Min. . WDR 3.

Sonne, gutes Essen und Musik von Offenbach: Das sind die Zutaten für ein Offenbach-Musikpicknick. In acht Schlössern findet es in diesem Sommer statt. Daniela Ziemann war bei der Premiere in der Abtei Brauweiler dabei.

