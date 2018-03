Audio: WDR 5 Scala Ganze Sendung (28.03.2018)

WDR 5 Scala | 28.03.2018 | Länge: 39:52 Min.

Themen u.a.: Stadt Bonn verbietet Pantheon-Vorstellung an Karfreitag; wie die Clubkultur das Design prägt; Filmemacherinnen in Ägypten; "Gar alles" - ein neuer Roman von Martin Walser; Kino: The Death of Stalin; Moderation: Rebecca Link | audio