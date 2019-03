Audio: Neu im Kino: Gestorben wird morgen!

WDR 3 Kultur am Mittag. . 08:45 Min. . WDR 3.

Die Filmemacherin Susan Gluth hat eine Doku über das Leben in einer Seniorenstadt in den USA gemacht: Ein Einblick in eine fremde Welt - und ein Ausblick auch auf unsere die Zukunft? Ein Gespräch mit Susan Gluth. | audio