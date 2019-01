Audio: Theater Paderborn: "Wild"

WDR 3 Mosaik | 29.01.2019 | Länge: 06:22 Min.

Der Brite Mike Bartlett hat ein Stück in Anlehnung an das Schicksal Edward Snowdens geschrieben. In "Wild" beschreibt er einen jungen Mann in einem Hotelzimmer, dem die Realität zerfällt. Stefan Keim berichtet. | audio