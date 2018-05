Audio: Premiere in Düsseldorf: "1984 " nach George Orwell

WDR 5 Scala - Bühne | 14.05.2018 | Länge: 03:39 Min.

"1984" - Was einst Science Fiction war, liegt nun - dem Titel nach - schon lange in der Vergangenheit. Wie Regisseur Armin Petras mit seiner ersten Arbeit in Düsseldorf den Orwellschen Klassiker inszeniert, berichtet Christoph Ohrem. | audio