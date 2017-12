Das Phänomen "Star Wars"

WDR 3 Kultur am Mittag | 13.12.2017 | 08:49 Min.

Das Science-Fiction-Spektakel "Star Wars: Die letzten Jedi" hat am Abend in London Europa-Premiere gefeiert. Zwei Jahre nach dem Start der dritten "Star Wars"-Trilogie erzählt Regisseur Rian Johnson in Star Wars 8 die Geschichte der Rebellen weiter, die gegen die bösartige "Erste Ordnung" des Schurken Kylo Ren kämpfen. Hauptfigur ist der ergraute Jedi-Meister Skywalker. "Star Wars: Die letzten Jedi" startet morgen in den deutschen Kinos. Über das Phänomen Star Wars ein Gepräch mit Kai Löffler.

