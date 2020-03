Club Kultur in Aachen - Die gleichen Probleme wie in Berlin?

WDR 3 Kultur am Mittag. . 05:56 Min. . Verfügbar bis 19.03.2021. WDR 3.

Aachen war in den 1950er und 1960er Jahren ein Ausgeh-Mekka in Sachen Clubs und Kneipen. Die Ausstrahlungskraft des Nachtlebens reichte bis ins Ruhrgebiet. Wie sieht es heute in der Stadt im äußersten Westen von NRW aus? Ein Beitrag von Holger Weist.

