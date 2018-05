Buchpreisbindung in Gefahr?

WDR 3 Kultur am Mittag | 30.05.2018 | 10:28 Min.

Die Monopolkommission hat in ihrem aktuellen Gutachten vorgeschlagen, die Buchpreisbindung in Deutschland abzuschaffen. Was bedeutet das für die Buchhandelslandschaft in Deutschland? Ein Gespräch mit Christina Schenk.

Audio Download .