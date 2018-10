Audio: WDR 5 Scala Ganze Sendung (30.10.2018)

WDR 5 Scala | 30.10.2018 | Länge: 43:22 Min.

Themen u.a.: Neue Perspektiven für die Provenienzforschung - Prof. Dr. Wiebke Ahrndt leitet internationale Expertengruppe; Radio zum Reinspazieren - Dirk Hohnsträter besucht die Ausstellung "Radiophonic Spaces. Begehbares Radioarchiv und Bühne des Hör-Wissens"; Frank Castorf inszeniert Dostojewskij in Köln - Ein Gespräch mit dem Starprovokateur; Erste Girlsgang des Theaters - Porträt von Nicole Strecker zum 25-jährigen Jubiläum von She She Pop; Service Bücher; Moderation: Sebastian Wellendorf | audio