"Omas gegen rechts"

WDR 3 Jüdisches Leben. . 07:33 Min. . Verfügbar bis 28.05.2021. WDR 3. Von Ingo Zander.

Waltraud Förner ist gegen Nazis und rechtsradikale Gewalt in Europa. Als Teil der Bewegung "Omas gegen rechts" hat sie in ihrer Heimatstadt Kall in der Eifel eine Aktionsgruppe gegründet, um über rechte Gewalt aufzuklären. Ingo Zander hat sie besucht.