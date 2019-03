Audio: Peter René Körner, Schauspieler (Todestag 20.03.1989)

WDR ZeitZeichen | 20.03.2019 | Länge: 14:49 Min.

Singen, Sprechen, Schauspielen - Peter René Körner war ein richtiges Multi-Talent. 1921 in Berlin geboren, zog er direkt nach dem Krieg von der Spree an den Rhein. Beim damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk in Köln produzierte er schon Ende der 1940er Jahre Hörfunksendungen - z.B. die beliebte Krimireihe „Paul Temple“. Auch im Fernsehen wurde Peter René Körner schnell zum gefragten Darsteller - besonders im Kinder-Programm. Autorin: Ariane Hoffmann | audio