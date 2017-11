Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Wasserkrieger (2/2)

WDR 3 Hörspiel | 16.11.2017 | Länge: 46:11 Min.

WDR 3 Hörspiel: Im zweiten Teil der Serie wird der Kampf ums Wasser härter, und er tobt in Brasilia, Südostanatolien oder an der Zürcher Börse. Unsere Reporterin erlebt Bürgerproteste, Tumulte, Geiselnahme. Aber auch die einflussreichen Strippenzieher hinter den Kulissen. Und sie gerät selbst zwischen die Fronten dieses Krieges. -Eine Hörspielserie von Tim Staffel; Dramaturgie: Martina Müller-Wallraf; Produktion: WDR in Kooperation mit dem Deutschlandradio 2017- www.hoerspiel.wdr.de | audio