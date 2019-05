When Miles Split

WDR 3 Hörspiel. . 14:22 Min. . WDR 3. Von Amiri Baraka.

Ein lyrischer Nachruf auf Miles Davis – In der Nacht nach Miles Davis' Tod setzte sich in Newark, New Jersey, der Dramatiker, Dichter und Jazzkritiker Amiri Baraka an seinen Schreibtisch, um einen Nachruf auf diesen Giganten des Jazz zu schreiben. // Von Amiri Baraka / Realisation: Karl Bruckmaier / BR 1994 / www.hoerspiel.wdr.de"