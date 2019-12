Was man von hier aus sehen kann - Findet die Liebe ihren Weg? (4/4)

WDR 3 Hörspiel. Teil 4 von 4. . 33:58 Min. . Verfügbar bis 09.12.2020. WDR 3. Von Mariana Leky.

Teil 4 •Bestseller• Zwischen dem Leben im Dorf, der Arbeit in der Kreisstadt und der Liebe in Japan muss Luise anfangen zu sagen - und zu tun! - was sie wirklich will. // Von Mariana Leky / Regie: Petra Feldhoff / WDR 2019 / www.hoerspiel.wdr.de

