Voodoo Child - Jimi Hendrix wird zur Obsession

Audio: Troll - Junger Troll weckt das Tier im Menschen

1LIVE Krimi. . 53:05 Min. . 1LIVE.

•Fantasy-Krimi• Was frisst eigentlich ein Troll? Und darf man wilde Tiere in einer 60-Quadratmeter-Wohnung halten? Das fragt sich der junge Fotograf Mikael, nachdem er das verletzte Tier nachts in seinem Hinterhof gefunden hat. Es ist ein junger Troll, kein Zweifel. // Von Johanna Sinisalo / Aus dem Finnischen von Angela Plöger / Bearbeitung und Regie: Michael Schlimgen / WDR 2006 / www.hoerspiel.wdr.de | audio