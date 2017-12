Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ein Jahr nach dem Berliner Weihnachtsmarktattentat

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 14.12.2017 | Länge: 20:15 Min.

In wenigen Tagen jährt sich der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz an der Berliner Gedächtniskirche: 12 Tote, Dutzende Verletzte. Wer war dieser Mensch Anis Amri? IS-Kämpfer, Drogenhändler, V-Mann? - AutorIn: Thomas Moser | audio