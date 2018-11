Audio: German National Tours

WDR 3 Hörspiel | 18.11.2018 | Länge: 43:30 Min.

Der Reiseveranstalter Richard Gerhardt hat eine Marktlücke gefunden: Erlebnistouren in die so genannten "national befreiten Zonen". Wie bei einer Safari können Touristen so einen "völlig gefahrlosen" Blick auf die Neonazis und die dazugehörigen Wohngebiete werfen. // Von Kristian Kuszinsky und Marcus Seibert / Regie: Kristian Kuszinsky / WDR 2014 / www.hoerspiel.wdr.de | audio