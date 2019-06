Terrorkind

Audio: Guter Rat - Gleichstellung

WDR 3 Hörspiel. Teil 2 von 4. . 53:08 Min. . WDR 3. Von Terézia Mora.

Die Doku-Hörspielserie basiert auf den minutiösen Mitschriften der langen, gewissenhaften Arbeit am Grundgesetz. Sie bezeugen die Genauigkeit und Umsicht der Beamten und Juristen, die in den Trümmern des 2. Weltkriegs versuchten, ihren Staat in bessere Verfassung zu bringen. Besonders die vier Frauen im Parlamentarischen Rat kämpften für die Gleichstellungsartikel im Grundgesetz. // von Terézia Mora / Regie Benjamin Quabeck und Claudia Johanna Leist / WDR, DLF, BR 2019 | audio