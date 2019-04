Audio: Die Frauen von Nampa, Idaho

WDR 3 Hörspiel. . 36:41 Min. . WDR 3.

Humorvolle Geschichte über einen Frauenaufstand in den Fünfzigern – Es herrscht heile Welt in dem kleinen Städtchen im Nordwesten der USA: Die Frauen stehen brav in der Küche und bringen ihren Männern Sandwiches zur Couch. Doch es reicht ein bloßer Funken zur Explosion. // Von Kristin Höller / Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Matthias Fischenich / Regie: Claudia Johanna Leist / WDR 2019 / www.hoerspiel.wdr.de | audio