Tabula Rasa (3/3): Generationenkonflikt um Haus und Kram

WDR 3 Hörspiel. Teil 3 von 3. . 28:19 Min. . Verfügbar bis 28.07.2021. WDR 3. Von Dunja Arnaszus.

•Familienkomödie• Hella arbeitet sich mehr schlecht als recht an ihrer Familiengeschichte ab. Was erzählen Esthers Dinge noch über sie? Und wer definiert denn eigentlich die Deutungshoheit über die gemeinsame Vergangenheit. // Von Dunja Arnaszus / Komposition: Thomas Wenzel und Ruth May / Regie: Dunja Arnaszus / RBB 2021 / www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter