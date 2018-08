Sterben oder Töten

Audio: Leonard Bernstein - Auf der Suche nach der amerikanischen Oper

WDR 3 Kulturfeature | 25.08.2018 | Länge: 53:54 Min.

Von wegen: "I like to be in America". Leonard Bernstein wurde zwar als Dirigent gefeiert, doch die meisten seiner Werke nach der "West Side Story" ernteten Verrisse. Dieses Feature entdeckt den Komponisten Bernstein neu. // Von Thomas von Steinaecker / Imke Wallefeld / WDR 2018 / www.radiofeature.wdr.de | audio