Rede an die Nation - Bitterböse Polit-Satire mit Helmut Qualtinger

WDR 3 Hörspiel. . 43:15 Min. . Verfügbar bis 29.01.2024. WDR 3. Von Günter Seuren.

•Polit-Satire• Der Insasse einer psychiatrischen Anstalt, der von sich selbst sagt: "Ich bin in erster Linie Mensch", nimmt die "Wahl" des Volkes zum neuen Staatschef an. Nach der Wahl hält er durch das Schlüsselloch seiner Zelle eine "Rede an die Nation". // Von Günter Seuren / Regie: Heinz Wilhelm Schwarz / WDR 1970 // www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter

