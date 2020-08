Olivas Garten (1/2) - Olivenhain ihrer Oma in Dalmatien

WDR 3 Hörspiel. Teil 1 von 2. . 52:53 Min. . Verfügbar bis 31.08.2021. WDR 3.

•Familiensaga• Alida erhält die Nachricht, dass sie den Olivenhain ihrer Großmutter in Dalmatien geerbt hat. Sie fährt zurück in ein Land, in dem die Vergangenheit überall spürbar ist. // Von Alida Bremer / Komposition: Henrik Albrecht / Regie: Claudia Johanna Leist / WDR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de

