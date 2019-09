Moment, das wird Sie interessieren – Telefonhotline-Elend

WDR 3 Hörspiel. . 37:59 Min. . Verfügbar bis 24.09.2020. WDR 3. Von Stefan Weigl.

•Komödie• Sie möchten Ihren Account kündigen? Nein, tun Sie’s nicht. Sonst landen Sie am letzten Ort, an dem Sie jemals sein wollten: in der ewigen Hölle der Telefonhotline. // Von Stefan Weigl / Musik: Holosud / Regie: Thomas Wolfertz / WDR 2008 / www.hoerspiel.wdr.de

Audio Download .