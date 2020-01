Lexit - Musikerin flüchtet aus der Familienenge

WDR 3 Hörspiel. . 35:03 Min. . Verfügbar bis 21.02.2020. WDR 3. Von Caroline Hofer.

•Roadtrip• Frustriert von ihrem derzeitigen Leben in der Kleinfamilie macht sich Lena auf den Weg zu Freunden in den hohen Norden. Sie flüchtet aufs Land - raus aus der Stadt und den festgefahrenen Beziehungen - zurück in ihre Kunst, die Musik. // Von Caroline Hofer / ORF 2018 / www.hoerspiel.wdr.de