Interlunium 1-21 – Ausbruch eines Erfolgsmenschen

WDR 3 Hörspiel. . 46:50 Min. . Verfügbar bis 24.08.2020. WDR 3. Von Anja Hilling.

•Experiment• Atlas ist ein erfolgreicher Architekt und hat plötzlich genug von seinem Job, seinem Haus und von seiner Beziehung – Er lebt in einem Haus, das er selbst entworfen hat. In einer festen Beziehung. Doch eines Tages lässt er alles los und kommt nicht mehr zurück. Eine rauschhafte Reise durch die Seele eines Rastlosen - mit Musik von Mouse on Mars. // Von Anja Hilling / Musik: Mouse on Mars / Regie: Detlef Meissner / WDR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de

